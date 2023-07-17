В Латвии мужчину оштрафовали на 15 тысяч евро за убийство птенцов аиста

В Латвии мужчина получил приговор в виде 140 часов общественных работ и штрафа в 15 тысяч евро за убийство птенцов аиста на территории своего домовладения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Соответствующий приговор вынес Земгальский районный суд.

Приговор суда с указанным наказанием был вынесен в результате соглашения с прокуратурой.

Инцидент произошел в июле 2022 года. По данным следствия, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, но осознавал, что на его дымоходе было гнездо особо охраняемого вида – белого аиста – с птенцами.

Он залез на крышу и палкой сбил гнездо. Оно упало с крыши на землю, и птенцы погибли.

Напомним, 4 июля в Париже суд возложил на железнодорожного оператора SNCF ответственность за смерть кошки, которую в начале года переехал поезд, и наложил на него штраф.