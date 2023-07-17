Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду виконати вимогу щодо арешту президента Росії Владіміра Путіна та його уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Про це Кулеба сказав на міністерському круглому столі в ООН, присвяченому роботі МКС, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

Голова української дипломатії підкреслив, що Київ активно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом і високо цінує його участь у розслідуванні воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, вчинених росіянами.

За словами Кулеби, рішення МКС видати ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової за депортацію українських дітей стало переламним моментом.

"Ми наполягаємо, що всі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду, які ратифікували Римський статут, мають неухильно виконувати вимогу МКС щодо арешту Путіна та Марії Львової-Белової", – наголосив міністр.

Кулеба закликав МКС видати нові ордери на арешт за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, вчинені росіянами на території України.

Раніше президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса публічно заявляв, що очікує на участь Владіміра Путіна на саміті БРІКС у серпні попри те, що країна зобов’язана арештувати його й видати Міжнародному кримінальному суду.

Як стало відомо, в ПАР просили Росію прислати на саміт главу МЗС Сергєя Лаврова замість Путіна, але отримали відмову.

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