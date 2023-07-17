У Молдові склали присягу три нові міністри включно з очільником МВС

У Молдові в понеділок призначили нових міністрів уряду після того, як на тлі стрілянини в аеропорту Кишинева троє урядовців подали у відставку.

Про це повідомили на сайті молдовського уряду, пише "Європейська правда".

Міністром внутрішніх справ Молдови став полковник Генерального штабу Національної армії Адріан Ефрос. Новим міністром освіти призначено депутата від партії влади PAS Дана Перчуна, а посаду міністра інфраструктури обійняв Андрей Спину.

Призначені урядовці вдень у понеділок склали присягу в присутності президентки Молдови Маї Санду та прем'єр-міністра Доріна Речана. Серед іншого, Санду наголосила на необхідності продовження реформ, розпочатих в освіті, інфраструктурі та внутрішніх справах.

Фото: пресслужба уряду Молдови

Дан Перчун до призначення очільником Міносвіти Молдови очолював парламентську комісію з питань соцзахисту, а перед тим – працював у міністерстві.

Андрей Спину вже був міністром інфраструктури Молдови в попередньому уряді Наталії Гаврилиці, а потім очолював адміністрацію президентки.

Адріан Ефрос – полковник і керівник управління логістики Національної армії Молдови – з березня 2022 року також обіймав посаду керівника Єдиного центру управління кризовими ситуаціями, на якій зокрема займався питанням біженців з України.

Нагадаємо, 14 липня прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан оголосив про відставку трьох міністрів зі свого уряду. Раніше у Молдові закликали до відставки начальника Прикордонної поліції Росіана Васілоя і міністра внутрішніх справ Анни Ревенко після стрілянини в аеропорту Кишинева.