В Молдове приняли присягу три новых министра включая главу МВД

В Молдове в понедельник назначили новых министров правительства после того, как на фоне стрельбы в аэропорту Кишинева трое чиновников подали в отставку.

Об этом сообщили на сайте молдавского правительства, пишет "Европейская правда".

Министром внутренних дел Молдовы стал полковник Генерального штаба Национальной армии Адриан Эфрос. Новым министром образования назначен депутат от партии власти PAS Дана Перчун, а должность министра инфраструктуры занял Андрей Спину.

Назначенные чиновники днем в понедельник приняли присягу в присутствии президента Молдовы Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана. Среди прочего, Санду подчеркнула необходимость продолжения реформ, начатых в образовании, инфраструктуре и внутренних делах.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОЛДОВЫ

Дан Перчун до назначения главой Минобразования Молдовы возглавлял парламентскую комиссию по вопросам соцзащиты, а перед тем – работал в министерстве.

Андрей Спину уже был министром инфраструктуры Молдовы в предыдущем правительстве Натальи Гаврилицы, а затем возглавлял администрацию президента.

Адриан Эфрос – полковник и руководитель управления логистики Национальной армии Молдовы – с марта 2022 года также занимал должность руководителя Единого центра управления кризисными ситуациями, на которой в частности занимался вопросом беженцев из Украины.

Напомним, 14 июля премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил об отставке трех министров из своего правительства. Ранее в Молдове призвали к отставке начальника Пограничной полиции Росиана Василоя и министра внутренних дел