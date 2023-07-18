У Греції гасять вже три лісові пожежі

Протягом вівторка у Греції спалахнули ще дві нові лісові пожежі, тепер з вогнем борються у трьох різних місцях.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Осередків пожежі три: найперший – у районі міста Куварас в Аттиці, а також у районі міста Лутракі на березі Коринфської затоки та біля міста Дервенохорія, на північ від Афін. Останній зараз найбільш небезпечний.

AP Photo/Petros Giannakouris

В районі Кувараса і Кератеа ситуація суттєво покращилася після застосування спецлітаків, частково відновили рух на дорогах, які перекривали.

Біля Лутракі пожежу вночі взяли під контроль, але вранці вогонь знову почав розгоратися. Пожежники намагаються зупинити просування фронту пожежі до населених пунктів.

Близько 30 будинків вже постраждали, також отримав опіки поліцейський, який рятував родину і їхню собаку.

З розташованого у цьому районі літнього табору евакуювали 1200 дітей.

У Дервенохорії пожежники вже почали брати ситуацію під контроль, але осередків активного горіння ще дуже багато.

Photo: Intime

Раніше повідомляли про затримання підозрюваного у підпалі, що спровокував пожежу біля Неос-Куварас.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня вдень стовпчик термометра у Греції перевищував 40°C, через спеку Афінський акрополь закривали на денні години, щоб запобігти нещасним випадкам.