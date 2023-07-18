В Греции тушат уже три лесных пожара

В течение вторника в Греции вспыхнули еще два новых лесных пожара, теперь с огнем борются в трех разных местах.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Очагов пожара три: самый первый – в районе города Куварас в Аттике, а также в районе города Лутраки на берегу Коринфского залива и возле города Дервенохория, к северу от Афин. Последний сейчас наиболее опасен.

AP Photo/Petros Giannakouris

В районе Кувараса и Кератеа ситуация существенно улучшилась после применения спецсамолетов, частично восстановили движение на дорогах, которые перекрывали.

Возле Лутраки пожар ночью взяли под контроль, но утром огонь снова начал разгораться. Пожарные пытаются остановить продвижение фронта пожара к населенным пунктам. Около 30 домов уже пострадали, также получил ожоги полицейский, который спасал семью и их собаку.

Из расположенного в районе летнего лагеря эвакуировали 1200 детей.

В Дервенохории пожарные уже начали брать ситуацию под контроль, но очагов активного горения еще очень много.

Photo: Intime

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в поджоге, спровоцировавшем пожар возле Неос-Куварас.

Напомним, в конце прошлой недели днем столбик термометра в Греции превышал 40°C, из-за жары Афинский акрополь закрывали на дневные часы, чтобы предотвратить несчастные случаи.