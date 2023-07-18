США заявили об опасном для американского экипажа пролете истребителя РФ над Сирией - AP

Представители властей США заявили в понедельник, что российский истребитель пролетел очень близко к американскому самолету-разведчику над Сирией, поставив под угрозу жизни четырех членов экипажа.

Об этом сообщило агентство АР, которое получило информацию об инциденте от неназванных должностных лиц США, пишет "Европейская правда".

Событие произошло в воскресенье и показало значительную эскалацию в ряде инцидентов между американскими и российскими самолетами в Сирии за последние недели.

Перехват российским Су-35 помешал американскому экипажу безопасно управлять своим МС-12, заявили чиновники США. Они назвали это новым уровнем опасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей.

В течение последних недель российские истребители неоднократно преследовали американские беспилотные дроны MQ-9, но последний инцидент вызвал тревогу, поскольку он поставил под угрозу жизни людей.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, не сказали, насколько близко российский самолет подлетел к американскому. По их словам, МС-12, который обычно используют силы специальных операций, вел наблюдение в поддержку операций против группировки "Исламского государства" в Сирии.

Американские и российские военные офицеры часто общаются по деконфликтной телефонной линии во время аналогичных инцидентов, выражая протест против действий другой стороны.

По словам высокопоставленного представителя оборонного ведомства, США рассматривают ряд военных вариантов для противодействия российской агрессии в небе над Сирией. Действия РФ осложнили усилия по нанесению удара по лидеру "Исламского государства" в начале этого месяца. В конце концов, США смогли нанести удар и убить боевика.

Чиновник, который также говорил о военных операциях на условиях анонимности, отказался детализировать варианты, которые рассматриваются, но сказал, что США не уступят ни одной территории и продолжат летать в западной части страны с миссиями против "Исламского государства".

Российская военная активность, частота и агрессивность которой возросли с марта, связана с координацией между Москвой, Тегераном и сирийским правительством, которые пытаются оказать давление на США, чтобы те покинули Сирию.

Сейчас в Сирии находятся около 900 военнослужащих США в рамках кампании против террористической организации "Исламское государство".