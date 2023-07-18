Укр Рус Eng

США заявили об опасном для американского экипажа пролете истребителя РФ над Сирией - AP

Вторник, 18 июля 2023, 10:43

Представители властей США заявили в понедельник, что российский истребитель пролетел очень близко к американскому самолету-разведчику над Сирией, поставив под угрозу жизни четырех членов экипажа.

Об этом сообщило агентство АР, которое получило информацию об инциденте от неназванных должностных лиц США, пишет "Европейская правда".

Событие произошло в воскресенье и показало значительную эскалацию в ряде инцидентов между американскими и российскими самолетами в Сирии за последние недели. 

Эрдоган заявил о ликвидации лидера "Исламского государства" в Сирии

Перехват российским Су-35 помешал американскому экипажу безопасно управлять своим МС-12, заявили чиновники США. Они назвали это новым уровнем опасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей.

В течение последних недель российские истребители неоднократно преследовали американские беспилотные дроны MQ-9, но последний инцидент вызвал тревогу, поскольку он поставил под угрозу жизни людей.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, не сказали, насколько близко российский самолет подлетел к американскому. По их словам, МС-12, который обычно используют силы специальных операций, вел наблюдение в поддержку операций против группировки "Исламского государства" в Сирии.

Американские и российские военные офицеры часто общаются по деконфликтной телефонной линии во время аналогичных инцидентов, выражая протест против действий другой стороны.

США говорят о регулярных провокациях российских пилотов в отношении их самолетов в Сирии

По словам высокопоставленного представителя оборонного ведомства, США рассматривают ряд военных вариантов для противодействия российской агрессии в небе над Сирией. Действия РФ осложнили усилия по нанесению удара по лидеру "Исламского государства" в начале этого месяца. В конце концов, США смогли нанести удар и убить боевика.

Чиновник, который также говорил о военных операциях на условиях анонимности, отказался детализировать варианты, которые рассматриваются, но сказал, что США не уступят ни одной территории и продолжат летать в западной части страны с миссиями против "Исламского государства".

Российская военная активность, частота и агрессивность которой возросли с марта, связана с координацией между Москвой, Тегераном и сирийским правительством, которые пытаются оказать давление на США, чтобы те покинули Сирию.

Сейчас в Сирии находятся около 900 военнослужащих США в рамках кампании против террористической организации "Исламское государство".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Сирия