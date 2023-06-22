Обвинувачений у витоку секретних документів Пентагону не визнає провини

Військовослужбовець Національної гвардії США Джек Тейшейра, якого звинувачують у зливі секретних військових документів, не визнає своєї провини.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Тейшейрі раніше висунули звинувачення за кількома пунктами у навмисному зберіганні і передачі секретної інформації, пов'язаної з національною обороною.

З моменту арешту в квітні він перебуває під федеральною вартою.

Адвокати військовослужбовця на суді стверджували, що їхній клієнт не очікував, що секретна інформація, яку він розмістив на Discord, пошириться в інтернеті. Вони також розкритикували прокурорів за перебільшення небезпеки, яку становить Тейшейра.

Як зазначає телеканал, коли Тейшейра увійшов до зали суду, він посміхнувся і помахав рукою своїй родині. Пізніше під час короткого слухання він не визнав себе винним за кожним пунктом обвинувачення.

Наступне слухання у справі Тейшейри призначене на 9 серпня.

Нагадаємо, Джек Тейшейра був заарештований Федеральним бюро розслідувань 13 квітня у своєму будинку в штаті Массачусетс.

Прокурори стверджують, що 21-річний хлопець передав секретні документи, в тому числі ті, що стосуються пересування військ у війні Росії проти України, групі геймерів у додатку для обміну повідомленнями Discord.

Тейшейру звинувачують у несанкціонованому утриманні й передачі інформації про національну оборону, а також у несанкціонованому вилученні секретної інформації та оборонних матеріалів, за що йому може загрожувати до 15 років ув’язнення.

"Злиті" документи містили надсекретну інформацію США про союзників і противників. Президент США Джо Байден розпорядився провести розслідування, щоб з'ясувати обставини інциденту.

У судових документах прокурори також заявили, що керівники Тейшейри двічі – у вересні й жовтні 2022 року – робили йому зауваження через поводження з секретною інформацією. Але це не призвело до обмеження йому доступу до неї.

Читайте також: Шпигун нового покоління: що з'ясувало розслідування зливу секретних документів Пентагону.