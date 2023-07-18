Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав умови, за яких можна продовжити "зернову угоду", яку зірвала РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у ексклюзивному інтерв’ю "Голосу Америки".

За словами глави МЗС, "в ООН, Туреччини та України достатньо ресурсів, аби забезпечити функціонування цієї ініціативи за умови наявності політичної волі".

"Ми вже мали такий досвід. Росія виходила з ініціативи. І тут ми чітко артикулюємо, що в нас політична воля є... І сьогодні я доведу зміст цього листа до генерального секретаря, щоб ООН змогла сформувати свою позицію", – додав Кулеба.

Очільник зовнішньополітичного відомства нагадав, що президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Туреччини та генерального секретаря ООН з пропозицією продовжити функціонування Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ, щоб "позбавити її можливості шантажувати і нас, і весь світ цим питанням".

Відповідаючи на питання, чи підтримує Туреччина цю ініціативу України, Кулеба зазначив, що відповідні листи підписали, тому Київ "зараз чекає на реакцію і Туреччини, і ООН, і буде в активному діалозі з ними".

"План А – це продовження функціонування Чорноморської зернової ініціативи. Ми розуміємо, що треба зробити, щоб цього досягнути. План Б – це постачання українського зерна на світові ринки Чорним морем, але альтернативним маршрутом з альтернативними модальностями. Такий план Б існує", – наголосив міністр.

"А є ще і план В – найкращий з усіх можливих, просто треба викинути росіян з України, зняти блокаду портів, повернути Україні Крим і прибрати будь-яку загрозу морським торговельним шляхам в акваторії Чорного моря. І насправді, як би ми не працювали над планом А і планом Б, поки не буде реалізований план В, у Росії залишатимуться ці інструменти шантажу", – резюмував Кулеба.

Повідомлялося, що Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей у понеділок.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди". Також Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з понеділка, 17 липня.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.