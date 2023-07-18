Молдова допоможе Румунії побудувати два блоки на АЕС

Молдова готова стати співінвестором будівництва третього і четвертого енергоблоків Чорноводської АЕС у Румунії.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр енергетики Віктор Парліков, повідомляє NewsMaker.

Зазначається, що 18 липня молдовська енергетична компанія Energocom підписала меморандум про взаєморозуміння з румунською Nuclearelectrica, у рамках якого Кишинів узяв на себе зобов'язання брати участь у процесі будівництва блоків на АЕС.

"Основний намір – щоб Молдова через Energocom стала співінвестором цього проєкту в Румунії, і, з іншого боку, забезпечила певний обсяг електроенергії для Молдови за хорошою ціною", – зазначив Парліков.

За його словами, "на цьому етапі не йдеться про конкретну суму інвестицій, які зробить Молдова, або про конкретний механізм".

"Але йдеться, зокрема, про підготовку людей, участь у дискусіях з іншими партнерами про цей проєкт", – додав міністр.

Водночас глава Nuclearelectrica Космін Гіце пообіцяв, що "3-й і 4-й блоки Чорноводської АЕС стануть опорою для енергетичного сектору і Румунії, і Молдови".

"Разом з Energocom ми зможемо своєчасно знаходити ефективні рішення підтримки, зі спільною метою досягнення енергетичної безпеки, енергетичної незалежності та захисту прав споживачів у Молдові", – заявив він.

Нагадаємо, що Молдова розглядала можливість інвестувати в завершення будівництва другого енергоблоку Чорноводської АЕС 1997 року, але зрештою той побудували без її участі.

Раніше Міністерство клімату та навколишнього середовища Польщі у вівторок дало зелене світло для будівництва першої в країні атомної електростанції приватною компанією Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Перед цим повідомлялося, що Україна близька до укладення угоди з Болгарією щодо купівлі двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання.