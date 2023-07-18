Молдова поможет Румынии построить два блока на АЭС

Молдова готова стать соинвестором строительства третьего и четвертого энергоблоков Черноводской АЭС в Румынии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр энергетики Виктор Парликов, сообщает NewsMaker.

Отмечается, что 18 июля молдовская энергетическая компания Energocom подписала меморандум о взаимопонимании с румынской Nuclearelectrica, в рамках которого Кишинев взял на себя обязательства участвовать в процессе строительства блоков на АЭС.

"Основное намерение – чтобы Молдова через Energocom стала соинвестором этого проекта в Румынии, и, с другой стороны, обеспечила определенный объем электроэнергии для Молдовы по хорошей цене", – отметил Парликов.

По его словам, "на этом этапе речь не идет о конкретной сумме инвестиций, которые сделает Молдова, или о конкретном механизме".

"Но речь идет, в частности, о подготовке людей, участие в дискуссиях с другими партнерами об этом проекте", – добавил министр.

В то же время глава Nuclearelectrica Космин Гице пообещал, что "3-й и 4-й блоки Черноводской АЭС станут опорой для энергетического сектора и Румынии, и Молдовы".

"Вместе с Energocom мы сможем своевременно находить эффективные решения поддержки, с общей целью достижения энергетической безопасности, энергетической независимости и защиты прав потребителей в Молдове", – заявил он.

Напомним, Молдова рассматривала возможность инвестировать в завершение строительства второго энергоблока Черноводской АЭС в 1997 году, но в итоге тот построили без ее участия.

Ранее Министерство климата и окружающей среды Польши во вторник дало зеленый свет для строительства первой в стране атомной электростанции частной компанией Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Перед этим сообщалось, что Украина близка к заключению соглашения с Болгарией о покупке двух ядерных реакторов российского производства и другого критически важного энергетического оборудования.