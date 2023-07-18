Кулеба різко засудив "миротворців", які пропонують переговори з РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив тих, хто пропонує сісти за стіл переговорів з РФ для припинення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український міністр заявив під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН.

"Наприклад, дехто каже: "Чому б вам просто не сісти за стіл переговорів і не припинити цю війну зараз?" Насправді вони пропонують: "Нехай Росія залишить собі вкрадені українські землі й продовжить вбивати, катувати, ґвалтувати та залякувати людей на окупованих територіях", – наголосив Кулеба.

Також він засудив заяви про те, що це нібито Україна "затягує" війну.

"Вони насправді мають на увазі, що "Україна повинна здатися і дозволити Росії якомога швидше завершити свій геноцид", – сказав Кулеба.

Крім того, глава МЗС розкритикував заклики до припинення військової допомоги Україні і наголосив, що "40-мільйонний народ може відповісти на всі ці пропозиції лише одне: "Ні".

"Ми будемо боротися і переможемо. Тому що ми хочемо жити. Тому що наші діти, як і ваші діти, заслуговують мати повні сім’ї та життя, вільне від страху та страждань. Ми забезпечимо притягнення агресора до відповідальності, бо лише так можна відновити справедливий і міцний мир для України та повагу до Статуту ООН", – підкреслив Кулеба.

Кулеба раніше говорив, що поки не спостерігає активізації закликів до переговорів із Росією, однак очікує цього до кінця року.

Як раніше повідомляла "Європейська правда" з посиланням на неназваного представника НАТО, в Альянсі не виключають, що питання Криму може бути вирішене дипломатичним шляхом, але поки не бачать ознак того, що РФ готова до переговорів.