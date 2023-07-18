Кулеба резко осудил "миротворцев", предлагающих переговоры с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил тех, кто предлагает сесть за стол переговоров с РФ для прекращения войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский министр заявил во время выступления на заседании Генассамблеи ООН.

"Например, некоторые говорят: "Почему бы вам просто не сесть за стол переговоров и не прекратить эту войну сейчас?" На самом деле они предлагают: "Пусть Россия оставит себе украденные украинские земли и продолжит убивать, пытать, насиловать и запугивать людей на оккупированных территориях", – подчеркнул Кулеба.

Также он осудил заявления о том, что это якобы Украина "затягивает" войну.

"Они на самом деле имеют в виду, что "Украина должна сдаться и позволить России как можно скорее завершить свой геноцид", – сказал Кулеба.

Кроме того, глава МИД раскритиковал призывы к прекращению военной помощи Украине и подчеркнул, что "40-миллионный народ может ответить на все эти предложения только одно: "Нет".

"Мы будем бороться и победим. Потому что мы хотим жить. Потому что наши дети, как и ваши дети, заслуживают иметь полные семьи и жизнь, свободную от страха и страданий. Мы обеспечим привлечение агрессора к ответственности, потому что только так можно восстановить справедливый и прочный мир для Украины и уважение к Уставу ООН", – подчеркнул Кулеба.

Кулеба ранее говорил, что пока не наблюдает активизации призывов к переговорам с Россией, однако ожидает этого до конца года.

Как ранее сообщала "Европейская правда" со ссылкой на неназванного представителя НАТО, в Альянсе не исключают, что вопрос Крыма может быть решен дипломатическим путем, но пока не видят признаков того, что РФ готова к переговорам.