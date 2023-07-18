Трамп може стати обвинуваченим у справі про штурм Капітолія

45-й президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що незабаром йому можуть оголосити обвинувачення у справі про втручання у президентські вибори у 2020 році у зв’язку зі штурмом Капітолія в січні 2021-го.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це Трамп заявив у свіжому дописі у власній соцмережі Truth Social.

Експрезидент США сказав, що нібито в неділю ввечері отримав листа від спецпрокурора Міністерства юстиції Джека Сміта, який займається розслідуванням федеральних справ, де фігурує Трамп.

"[Сміт] заявив, що я є фігурантом розслідування великого журі (присяжні, що визначають, чи є достатні підстави оголосити обвинувачення. – Ред.) 6 січня, і дав мені дуже короткий термін – чотири дні, щоб виступити перед великим журі, що майже завжди означає арешт і обвинувальний висновок", – написав Трамп.

Хоча лист спецпрокурора й не означає, що експрезиденту справді оголосять обвинувачення, та схожий розвиток подій відбувся і в межах іншого федерального розслідування – щодо неналежного поводження із секретними документами.

Мін’юст США розслідує кілька федеральних кримінальних справ, пов’язаних із Трампом – від неналежного поводження із секретними документами, вивезеними з Білого дому, до подій 6 січня 2021 року, коли група прихильників експрезидента намагалась зірвати підрахунок голосів у Конгресі – й таким чином не допустити призначення президентом Джо Байдена.

Своє розслідування подій 6 січня, як відомо, вів нині розпущений спецкомітет Палати представників США, який рекомендував притягти Трампа до кримінальної відповідальності за "підбурювання до повстання". Це одна з найтяжчих статей, яка потенційно може заборонити йому обиратись на державні посади – аж до президента США.

Хоча свої висновки спецкомітет опублікував ще в грудні 2022-го, Мін’юст не поспішав рухати справу далі. Та ситуація змінилась після того, як навесні Трамп уперше став фігурантом кримінального розслідування про неправомірний вплив на вибори у штаті Нью-Йорк.

Також нагадаємо, що у штаті Джорджія триває інше розслідування про ймовірну спробу неправомірного впливу Трампа на вибори 2020 року через тиск на місцевих посадовців.

Трамп, який нині є найпопулярнішим претендентом на президентську номінацію серед Республіканської партії, став першим експрезидентом США в історії, який є обвинуваченим у кримінальній справі.