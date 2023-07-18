Трамп может стать обвиняемым по делу о штурме Капитолия

45-й президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что вскоре ему могут объявить обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году в связи со штурмом Капитолия в январе 2021-го.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом Трамп заявил в свежем посте в собственной соцсети Truth Social.

Экс-президент США сказал, что якобы в воскресенье вечером получил письмо от спецпрокурора Министерства юстиции Джека Смита, который занимается расследованием федеральных дел, где фигурирует Трамп.

"[Смит] заявил, что я являюсь фигурантом расследования большого жюри (присяжные, определяющие, есть ли достаточные основания объявить обвинение. – Ред.) 6 января, и дал мне очень короткий срок – четыре дня, чтобы выступить перед большим жюри, что почти всегда означает арест и обвинительное заключение", – написал Трамп.

Хотя письмо спецпрокурора и не означает, что экс-президенту действительно предъявят обвинения, но похожее развитие событий произошло и в рамках другого федерального расследования – о ненадлежащем обращении с секретными документами.

Минюст США расследует несколько федеральных уголовных дел, связанных с Трампом – от ненадлежащего обращения с секретными документами, вывезенными из Белого дома, до событий 6 января 2021 года, когда группа сторонников экс-президента пыталась сорвать подсчет голосов в Конгрессе – и таким образом не допустить назначения президентом Джо Байдена.

Свое расследование событий 6 января, как известно, вел ныне распущенный спецкомитет Палаты представителей США, который рекомендовал привлечь Трампа к уголовной ответственности за "подстрекательство к восстанию". Это одна из самых тяжелых статей, которая потенциально может запретить ему избираться на государственные должности – вплоть до президента США.

Хотя свои выводы спецкомитет опубликовал еще в декабре 2022-го, Минюст не спешил продвигать дело дальше. Но ситуация изменилась после того, как весной Трамп впервые стал фигурантом уголовного расследования о неправомерном влиянии на выборы в штате Нью-Йорк.

Также напомним, что в штате Джорджия продолжается другое расследование о вероятной попытке неправомерного влияния Трампа на выборы 2020 года через давление на местных чиновников.

Трамп, который сейчас является самым популярным претендентом на президентскую номинацию среди Республиканской партии, стал первым экс-президентом США в истории, который является обвиняемым по уголовному делу.