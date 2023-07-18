Пентагон ошибочно отправлял свои конфиденциальные письма в пророссийское Мали

Миллионы электронных писем американских военных были пересланы в Мали из-за "опечатки", что привело к утечке очень чувствительной информации, в том числе дипломатических документов, налоговых деклараций, паролей и данных о поездках офицеров США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что вместо ввода в поле адресата домена .MIL, который присвоен всем электронным адресам американских военных, вводился домен .ML – идентификатор страны Мали.

По данным FT, интернет-предприниматель Йоханнес Зурбьер из Нидерландов выявил проблему более 10 лет назад. С 2013 года у него был контракт на управление национальным доменом Мали и в последние месяцы он собрал 117 тысяч неправильно отправленных электронных писем.

В начале месяца Зурбьер отправил письмо, в котором подчеркнул, что "этот риск реален и им могут воспользоваться враги США".

В понедельник, 17 июля, контроль над доменом .ML вернулся от Зурбьера к правительству Мали, которое тесно связано с Россией, поэтому власти страны смогут собирать данные из неправильно отправленных электронных писем.

Некоторые сообщения содержат очень чувствительные данные об американских военнослужащих, контрактниках и их семьях.

Около десятка человек по ошибке попросили прислать в Мали пароли для восстановления системы разведывательного сообщества.

Также присылали пароли, необходимые для доступа к документам, размещенным на безопасном файлообменнике Министерства обороны.

Много электронных писем поступило от частных подрядчиков, работающих с американскими военными.

Один военно-морской агент ФБР случайно отправил в Мали срочное турецкое дипломатическое письмо в Госдепартамент США относительно возможных операций Рабочей партии Курдистана (РПК) против интересов Турции в США. Также в переписке был "деликатный" брифинг о попытках Корпуса стражей исламской революции Ирана использовать иранских студентов и программу обмена сообщениями Telegram для шпионажа в США.

Напомним, 21-летний военнослужащий Национальной гвардии США Джек Тейшейра подозревается в сливе секретных документов США, в том числе касающихся передвижения войск в войне России против Украины, группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord.

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