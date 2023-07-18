В Гамбурзі евакуювали п'ять тисяч людей через бомбу часів Другої світової

У німецькому Гамбурзі знешкодили бомбу часів Другої світової війни, через яку довелося евакуювати п'ять тисяч людей в радіусі 300 метрів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила місцева поліція.

Як йдеться у повідомленні, для знешкодження бомби знадобилося дві часткові детонації, остання з яких виявилася успішною.

"Бомба знешкоджена. Зараз заходи (з її знешкодження) поступово згортаються", – уточнили правоохоронці.

Крім того, над місцем знахідки бомби закрили повітряний простір, а кілька приміських залізничних станцій тимчасово не працювали. У сусідньому районі Санкт-Паулі створили аварійний притулок.

Повідомляється, що бомбу, яку скинули британські ВПС у 1940-х роках, знайшли під час будівельних робіт біля станції швидкісного трамвая Sternschanze.

Це вже друга нерозірвана бомба часів Другої світової війни, знайдена в Гамбурзі протягом двох тижнів. Раніше цього місяця у Вільгельмсбурзі під час земляних робіт також було виявлено британську бомбу.

Раніше в англійському портовому місті Грейт-Ярмут раптово вибухнула метрова бомба вагою 250 кілограмів, яку виявили напередодні й планували знешкодити в іншому місці.

Перед цим у Німеччині призупиняли рух основною залізничною лінією через бомбу часів Другої світової.