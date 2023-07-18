В Гамбурге эвакуировали пять тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой

В немецком Гамбурге обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, из-за которой пришлось эвакуировать пять тысяч человек в радиусе 300 метров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила местная полиция.

Как говорится в сообщении, для обезвреживания бомбы понадобилось две частичные детонации, последняя из которых оказалась успешной.

"Бомба обезврежена. Сейчас мероприятия (по ее обезвреживанию) постепенно сворачиваются", – уточнили правоохранители.

Кроме того, над местом находки бомбы закрыли воздушное пространство, а несколько пригородных железнодорожных станций временно не работали. В соседнем районе Санкт-Паули создали аварийное убежище.

Сообщается, что бомбу, которую сбросили британские ВВС в 1940-х годах, нашли во время строительных работ возле станции скоростного трамвая Sternschanze.

Это уже вторая неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны, найденная в Гамбурге в течение двух недель. Ранее в этом месяце в Вильгельмсбурге во время земляных работ также была обнаружена британская бомба.

Ранее в английском портовом городе Грейт-Ярмут внезапно взорвалась метровая бомба весом 250 килограммов, которую обнаружили накануне и планировали обезвредить в другом месте.

Перед этим в Германии приостанавливали движение по основной железнодорожной линии из-за бомбы времен Второй мировой.