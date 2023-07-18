ЗМІ дізнались подробиці "військових санкцій" ЄС проти Білорусі

Попередньо погоджені у вівторок санкції Європейського Союзу проти Білорусі передбачають обмеження на експорт військової техніки.

Про це виданню Politico cтало відомо від двох дипломатів ЄС, пише "Європейська правда".

За даними джерел, пакет "військових санкцій" проти Білорусі містить обмеження на бойову техніку, зокрема авіаційні запчастини. Це має запобігти їхньому нелегальному ввезенню в Росію, пояснили дипломати.

Також співрозмовники Politico додали, що нові санкції розглядаються як крок до ширшої домовленості щодо покарання Білорусі за співучасть у війні проти України.

Дипломати очікують, що вже в середу Єврокомісія надішле дипломатам ЄС проєкт санкцій, після цього посли держав-членів можуть погодити їх уже наступного тижня.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз вже наступного тижня може запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі, який збереже обмеження щодо білоруських виробників калійних добрив, включаючи "Білоруськалій", що лобіювали деякі країни ЄС.

ЄС уже запровадив шість пакетів санкцій проти Білорусі, останній з яких набув чинності рік тому. Протягом кількох місяців в ЄС обговорюються нові обмежувальні заходи щодо Мінська через його участь у війні Росії проти України.