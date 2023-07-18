СМИ узнали подробности "военных санкций" ЕС против Беларуси

Предварительно согласованные во вторник санкции Европейского Союза против Беларуси предусматривают ограничения на экспорт военной техники.

Об этом изданию Politico стало известно от двух дипломатов ЕС, пишет "Европейская правда".

По данным источников, пакет "военных санкций" против Беларуси содержит ограничения на боевую технику, в частности авиационные запчасти. Это должно предотвратить их нелегальный ввоз в Россию, объяснили дипломаты.

Также собеседники Politico добавили, что новые санкции рассматриваются как шаг к более широкой договоренности о наказании Беларуси за соучастие в войне против Украины.

Дипломаты ожидают, что уже в среду Еврокомиссия направит дипломатам ЕС проект санкций, после этого послы государств-членов могут согласовать их уже на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Европейский Союз уже на следующей неделе может ввести новый пакет санкций против Беларуси, который сохранит ограничения в отношении белорусских производителей калийных удобрений, включая "Беларуськалий", что лоббировали некоторые страны ЕС.

ЕС уже ввел шесть пакетов санкций против Беларуси, последний из которых вступил в силу год назад. В течение нескольких месяцев в ЕС обсуждаются новые ограничительные меры в отношении Минска из-за его участия в войне России против Украины.