Глава Єврокомісії: Росія повинна припинити блокаду Чорного моря

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зупинки Росією "зернової угоди" заявила, що блокада Чорного моря має бути зупинена.

Про це вона сказала на пресконференції в Брюсселі 18 липня, повідомляє "Європейська правда".

"Я глибоко стурбована рішенням Росії припинити Чорноморську зернову ініціативу, незважаючи на зусилля Організації Об'єднаних Націй та Туреччини. Ризик полягає в тому, що це загрожує продовольчій безпеці багатьох вразливих країн по всьому світу", – заявила фон дер Ляєн.

ЄС буде всіма засобами продовжувати працювати над тим, щоб забезпечити продовольчу безпеку для вразливих верств населення, додала вона.

"Як ви знаєте, у нас є додаткова ініціатива – смуги солідарності. Понад 45 мільйонів тонн зернових, олійних та інших продуктів було експортовано через смуги солідарності. Чорноморська зернова ініціатива додала ще 35 мільйонів тонн", – сказала президентка ЄК.

Вона запевнила, що ЄС продовжить вивозити агропродовольчу продукцію з України на світові ринки смугами солідарності.

"Але важливо, щоб блокаду Чорного моря було припинено, і щоб експорт через Чорне море міг продовжуватися", – заявила фон дер Ляєн.

Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди".

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.

Кремль пригрозив "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження "зернової угоди" без участі РФ.



