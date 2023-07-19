Глава Еврокомиссии: Россия должна прекратить блокаду Черного моря

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после остановки Россией "зерновой сделки" заявила, что блокада Черного моря должна быть остановлена.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Брюсселе 18 июля, сообщает "Европейская правда".

"Я глубоко обеспокоена решением России прекратить Черноморскую зерновую инициативу, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций и Турции. Риск заключается в том, что это угрожает продовольственной безопасности многих уязвимых стран по всему миру", – заявила фон дер Ляйен.

ЕС будет всеми средствами продолжать работать над тем, чтобы обеспечить продовольственную безопасность для уязвимых слоев населения, добавила она.

"Как вы знаете, у нас есть дополнительная инициатива – полосы солидарности. Более 45 миллионов тонн зерновых, масличных и других продуктов было экспортировано через полосы солидарности. Черноморская зерновая инициатива добавила еще 35 миллионов тонн", – сказала президент ЕК.

Она заверила, что ЕС продолжит вывозить агропродовольственную продукцию из Украины на мировые рынки полосами солидарности.

"Но важно, чтобы блокада Черного моря была прекращена, и чтобы экспорт через Черное море мог продолжаться", – заявила фон дер Ляйен.

Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения".

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.

Кремль пригрозил "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение "зерновой сделки" без участия РФ.