В столице Италии вторник стал самым жарким днем в истории наблюдений с почти 42°C.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Метеорологическая служба региона Лацио сообщила, что столбик термометра днем 18 июля достиг 41.8°C. Красный уровень предупреждения объявлен для 20 из 27 крупных итальянских городов.

Как пишет Corriere della Sera, на 19 июля метеорологи допускают еще более экстремальные температуры – в отдельных местах в глубине территории страны может быть 45-46°C.

В четверг жара ожидаемо начнет ослабевать, по крайней мере для севера Италии.

Экстремальные температуры до 47°C и сильные ветры спровоцировали крупный пожар на Сицилии в районе города Алькамо, который продолжается уже два дня. Огонь нанес серьезный ущерб растительности на горе Monte Bonifato над городом и подошел вплотную к местному природному заповеднику.

Тем временем на севере страны у границы с Австрией после периода жары налетел мощный ураган. Спасатели получили более 80 просьб о помощи из-за сорванных крыш, поваленных деревьев и поврежденных автомобилей.

#Maltempo #Belluno, 100 interventi svolti dai #vigilidelfuoco nelle zone del Cadore, dell'Agordino e del Comelico per la caduta di alberi, tetti danneggiati e rimozione di elementi pericolanti da edifici. A Calalzo evacuati 100 ospiti da una struttura colonica [#19luglio 11:30] pic.twitter.com/cv0oGWoWLM — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 19, 2023

На фоне жары лесные пожары бушуют также в нескольких местах в Греции, в швейцарских Альпах у границы с Италией, а также на испанском острове Ла Пальма, который два года назад пострадал от извержения вулкана.

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