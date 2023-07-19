Байден обсудил с посланником Ватикана возвращение похищенных РФ украинских детей

Президент Джо Байден встретился с кардиналом Маттео Дзуппи, назначенным Папой Римским для проведения "переговоров о мире" с Украиной и Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Белый дом.

Отмечается, что они обсудили усилия Святого Престола по оказанию гуманитарной помощи для преодоления "масштабных страданий, вызванных продолжающейся российской агрессией в Украине, а также усилия Ватикана по возвращению принудительно депортированных украинских детей".

"Президент Байден поделился своими пожеланиями Папе Франциску продолжать служение и глобальное лидерство и приветствовал недавнее назначение американского архиепископа кардиналом", – говорится в сообщении Белого дома.

Накануне сообщалось, что посланник Папы Римского поедет в США с "миссией содействия миру в Украине".

Как известно, в начале июня Маттео Дзуппи посещал Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским, а в конце месяца находился с визитом в Москве. Там в частности он встретился с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, которую обвиняют в принудительной депортации украинских детей.

4 июля Маттео Дзуппи заявлял, что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей.

Подробнее о роли Папы Римского в урегулировании российско-украинской войны смотрите в видеоблоге "Европейской правды".