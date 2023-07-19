Відкриття аеропорту на Сицилії, де горів термінал, відклали ще на добу
Середа, 19 липня 2023, 13:16
Повноцінне відновлення роботи аеропорту Катанії, що на італійській Сицилії, відклали щонайменш на добу.
Про це повідомляє Corriere della Sera, пише "Європейська правда".
Спершу роботу постраждалого від пожежі термінала й аеропорту планували відновити вдень у середу, але згодом відклали на 14:00 20 липня.
Неофіційно журналісти дізналися, що і цей термін може виявитися не крайнім – головний термінал залишиться зачиненим до 25 липня, або навіть довше.
Зараз аеропорт лише приймає рейси – до двох на годину, але не відправляє пасажирів, а рейси поза межі Шенгенської зони скасували повністю.
Авіакомпанії, що виконують рейси з Катанії, готуються працювати в особливому режимі ще деякий час, оскільки термінал зможе повернутися до нормального режиму роботи не раніше кінця липня-початку серпня.
Нагадаємо, пожежа сталася близько опівночі 16 липня у зоні прибуття, ніхто серйозно не постраждав. Ймовірну причину займання не повідомляють.