Відкриття аеропорту на Сицилії, де горів термінал, відклали ще на добу

Повноцінне відновлення роботи аеропорту Катанії, що на італійській Сицилії, відклали щонайменш на добу.

Про це повідомляє Corriere della Sera, пише "Європейська правда".

Спершу роботу постраждалого від пожежі термінала й аеропорту планували відновити вдень у середу, але згодом відклали на 14:00 20 липня.

Неофіційно журналісти дізналися, що і цей термін може виявитися не крайнім – головний термінал залишиться зачиненим до 25 липня, або навіть довше.

Зараз аеропорт лише приймає рейси – до двох на годину, але не відправляє пасажирів, а рейси поза межі Шенгенської зони скасували повністю.

Авіакомпанії, що виконують рейси з Катанії, готуються працювати в особливому режимі ще деякий час, оскільки термінал зможе повернутися до нормального режиму роботи не раніше кінця липня-початку серпня.

Нагадаємо, пожежа сталася близько опівночі 16 липня у зоні прибуття, ніхто серйозно не постраждав. Ймовірну причину займання не повідомляють.