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В аеропорту італійської Катанії сталася пожежа: закривають на три дні

Понеділок, 17 липня 2023, 10:12

Увечері 16 липня в аеропорту Катанії сталася пожежа у терміналі, через яку роботу летовища зупиняють на наступні три дні.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Пожежа почалася близько 23:30 у неділю на нижньому ярусі термінала, причини ще невідомі. Пасажирів і персонал швидко евакуювали. Ніхто не постраждав, але евакуація майже в цілковитій темряві з густим димом для багатьох стала неприємним випробуванням, деякі пасажири панікували. 

Вогонь швидко стримали і ліквідували, проте термінал ще довго був заповнений димом. 

 

Компанія-оператор аеропорту повідомила, що аеропорт залишиться закритим до 14:00 середи, 19 липня, доки у терміналі не наведуть лад після пожежі. 

Нагадаємо, страйк італійських працівників авіатранспорту у суботу призвів до скасування близько тисячі рейсів, що зачепило близько 250 тисяч пасажирів по всій Європі.

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