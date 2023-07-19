Открытие аэропорта на Сицилии, где горел терминал, отложили еще на сутки
Полноценное восстановление работы аэропорта Катании, что на итальянской Сицилии, отложили как минимум на сутки.
Об этом сообщает Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".
Сначала работу пострадавшего от пожара терминала и аэропорта планировали восстановить днем в среду, но впоследствии отложили на 14:00 20 июля.
Неофициально журналисты узнали, что и этот срок может оказаться не крайним – главный терминал останется закрытым до 25 июля, или даже дольше.
Сейчас аэропорт только принимает рейсы – до двух в час, но не отправляет пассажиров, а рейсы за пределы Шенгенской зоны отменили полностью.
Авиакомпании, выполняющие рейсы из Катании, готовятся работать в особом режиме еще некоторое время, поскольку терминал сможет вернуться к нормальному режиму работы не раньше конца июля-начала августа.
Напомним, пожар произошел около полуночи 16 июля в зоне прибытия, никто серьезно не пострадал. Вероятную причину возгорания не сообщают.