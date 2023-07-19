Вучич попросив Столтенберга, щоб НАТО захистив сербів у Косово

Сербський президент Александар Вучич під час переговорів із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом попросив Альянс про більший захист сербського населення Косова, яке, за його словами, зазнає утисків.

Про це Вучич сказав у заяві для ЗМІ за підсумками переговорів зі Столтенбергом, передає кореспондент "Європейської правди".

Президент Сербії розповів, що його дискусії з генсеком НАТО стосувались останніх подій на півночі Косова й напруженості, а саме сутичок, в яких постраждали й миротворці Альянсу.

"Ми вважаємо, що все сталось через безвідповідальний підхід приштинської влади", – прогнозовано сказав Вучич.

Він також поскаржився на те, що за останні шість місяців у Косово принаймні в шість сербів "стріляли албанці, передовсім їхні сили безпеки", й звернувся до генсека з проханням, щоб НАТО забезпечив захист сербського населення.

Своєю чергою Столтенберг закликав Приштину й Белград "знизити напруженість і утримуватися від ескалації та риторики".

"Ми твердо переконані, що єдиний шлях уперед – це діалог, діалог за сприяння ЄС і за рішучої підтримки НАТО. Сербія є давнім партнером НАТО і ми віримо, що ви візьмете участь у цьому діалозі в конструктивний спосіб", – додав він.

Як відомо, після виборів нових мерів у квітні, які бойкотували косовські серби, протести спалахнули у сербських громадах на півночі Косова. Протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і каміння в селі Звечан. 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.

Сполучені Штати та Європейський Союз закликали прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті відкликати обраних мерів і розпустити спецпідрозділи поліції, які були використані для їхнього призначення, інакше це матиме наслідки, та вперше запровадили санкції проти країни.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення з Косовом та торпедує мирну стратегію ЄС.