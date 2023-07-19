В Германии арестовали подозреваемых в резонансной краже сотен кельтских монет

Баварское управление криминальной полиции в среду объявило об аресте четырех подозреваемых по делу о похищении нескольких сотен кельтских золотых монет из местного римско-кельтского музея.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как объявила полиция, подозреваемые в краже были арестованы во вторник во время полицейской операции в районе города Шверин, который является административным центром северо-восточной федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

По некоторым данным, правоохранителям также удалось изъять часть похищенного золота, и больше подробностей, как ожидается, раскроют в четверг.

Напомним, еще в ноябре 2022 года сотрудники римско-кельтского музея в баварском городе Манхинг обнаружили, что 450 кельтских монет стоимостью в несколько миллионов евро были похищены из витрины.

В конце концов установили, что были похищены 483 кельтские золотые монеты, датированные примерно 100 годом до нашей эры. Монеты, обнаруженные в 1999 году, считаются одной из крупнейших кельтских золотых находок ХХ века.

Следователи оценили коммерческую стоимость похищенного в 1,8 миллиона евро, а стоимость чистого золота 3,7-килограммового клада в то время составляла около 250 тысяч евро.

Это нападение стало последним в серии громких ограблений музеев в Германии.

В 2019 году Королевский дворец Дрездена подвергся нападению воров, которые совершили дерзкий ночной налет на музей "Зеленый свод". Сумма этой кражи составила не менее 113,8 млн евро. Пятерым обвиняемым объявили приговоры в мае этого года.