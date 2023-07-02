Частота польотів між Москвою і Тбілісі зросте

Російська авіакомпанія "Азимут" і грузинська Georgian Airways збільшують частоту польотів між Москвою і Тбілісі.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Замість 7 рейсів на тиждень "Азимут" виконуватиме 14 – по два рейси на день.

"Наразі рейси виконуються щоранку, а з 5 липня в розкладі з'явиться рейс із вильотом у вечірній час", – ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті компанії.

Три рейси на тиждень на маршрут Тбілісі-Москва-Тбілісі додає Georgian Airways, яка з травня виконує щоденні рейси в Росію.

Авіакомпанія не повідомляла про це в соцмережах, проте на сайті почала продавати квитки на додаткові рейси, що виконуватимуться щопонеділка, щочетверга та щонеділі.

Таким чином, частота польотів між Москвою і Тбілісі збільшується до 24 рейсів на тиждень.

Нагадаємо, Україна наклала санкції на Georgian Airways, яка відновила польоти до Росії.

У травні Росія зняла свою односторонню заборону на авіасполучення з Грузією, а 20 травня Georgian Airways здійснила перший за 4 роки прямий рейс до РФ.

Перед тим у Грузії викликала резонанс різка відповідь компанії на протести обурених громадян під її офісом.

Правляча партія та уряд Грузії прихильно поставилися до відновлення авіасполучення з Росією, тоді як президентка Саломе Зурабішвілі закликала бойкотувати Georgian Airways.