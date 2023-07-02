Частота полетов между Москвой и Тбилиси возрастет

Российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways увеличивают частоту полетов между Москвой и Тбилиси.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Вместо 7 рейсов в неделю "Азимут" будет выполнять 14 – по два рейса в день.

"Сейчас рейсы выполняются каждое утро, а с 5 июля в расписании появится рейс с вылетом в вечернее время", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Три рейса в неделю на маршрут Тбилиси-Москва-Тбилиси добавляет Georgian Airways, которая с мая выполняет ежедневные рейсы в Россию.

Авиакомпания не сообщала об этом в соцсетях, однако на сайте начала продавать билеты на дополнительные рейсы, которые будут выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

Таким образом, частота полетов между Москвой и Тбилиси увеличивается до 24 рейсов в неделю.

Напомним, Украина наложила санкции на Georgian Airways, которая возобновила полеты в Россию.

В мае Россия сняла свой односторонний запрет на авиасообщение с Грузией, а 20 мая Georgian Airways осуществила первый за 4 года прямой рейс в РФ.

Перед тем в Грузии вызвал резонанс резкий ответ компании на протесты возмущенных граждан под ее офисом.

Правящая партия и правительство Грузии благосклонно отнеслись к восстановлению авиасообщения с Россией, тогда как президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways.