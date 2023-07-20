Британська розвідка проаналізувала вихід РФ із "зернової угоди"

Росія ухвалила рішення про вихід із Чорноморської зернової ініціативи вже деякий час тому, оскільки вирішила, що вона більше не відповідає її інтересам, зазначили у розвідці Великої Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії за 20 липня, опублікованому в Twitter.

У відомстві підкреслили, що своїм виходом із "зернової угоди" РФ фактично звела нанівець угоду, яка забезпечувала безпечний прохід суден, що експортують українське зерно.

За даними розвідки, Росія прагне зупинити будь-яке торговельне судноплавство з українських портів.

В огляді наголошується, що Росія, ймовірно, прийняла рішення вийти з угоди деякий час тому, оскільки вирішила, що вона більше не відповідає її інтересам.

"Росія замаскувала це дезінформацією, стверджуючи, що її вихід викликаний занепокоєнням, що цивільні судна наражаються на небезпеку від українських мін, і що Україна використовує зерновий коридор у військових цілях, не надаючи доказів своїм твердженням", – йдеться у повідомленні.

У розвідці нагадали, що 19 липня міністерство оборони Росії заявило, що вважатиме, що всі судна, які наближаються до України, потенційними перевізниками зброї.

Нагадаємо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.