Британская разведка проанализировала выход РФ из "зерновой сделки"

Россия приняла решение о выходе из Черноморской зерновой инициативы уже некоторое время назад, поскольку решила, что она больше не отвечает ее интересам, отметили в разведке Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 20 июля, опубликованном в Twitter.

В ведомстве подчеркнули, что своим выходом из "зерновой сделки" РФ фактически свела на нет соглашение, которое обеспечивало безопасный проход судов, экспортирующих украинское зерно.

По данным разведки, Россия стремится остановить любое торговое судоходство из украинских портов.

В обзоре отмечается, что Россия, вероятно, приняла решение выйти из соглашения некоторое время назад, поскольку решила, что оно больше не отвечает ее интересам.

"Россия замаскировала это дезинформацией, утверждая, что ее выход вызван беспокойством, что гражданские суда подвергаются опасности от украинских мин, и что Украина использует зерновой коридор в военных целях, не предоставляя доказательств своим утверждениям", – говорится в сообщении.

В разведке напомнили, что 19 июля министерство обороны России заявило, что будет считать, что все суда, которые приближаются к Украине, потенциальными перевозчиками оружия.

Напомним, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.