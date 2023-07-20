В Северной Македонии определились, когда внесут изменения в конституцию для вступления в ЕС

Северная Македония 18 августа одобрит изменения в конституцию, которые включают в Основной закон болгарское меньшинство, чтобы удовлетворить требование Болгарии и таким образом способствовать будущему вступлению в Евросоюз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил спикер парламента страны Талат Джафери.

Теперь в преамбулу и статьи 49 и 78 конституции Северной Македонии парламентарии должны добавить еще несколько народов страны.

В тексте "Граждане Республики Северная Македония, македонский народ, часть албанского народа, турецкий народ, валашский народ, сербский народ, ромский народ, боснийский народ и другие" после слов "боснийский народ" после запятой должны добавить: "болгарский народ, хорватский народ, черногорский народ, словенский народ, еврейский народ и египетский народ".

Сообщалось, что правительство Северной Македонии приняло во вторник предложение о внесении изменений в конституцию, которые включают в Основной закон болгарское меньшинство, чтобы удовлетворить требование Болгарии и таким образом способствовать будущему вступлению в ЕС.

В прошлом году Северная Македония согласилась внести это конституционное изменение в надежде положить конец двухлетней болгарской блокаде процесса интеграции страны в Евросоюз. Это было согласовано в рамках соглашения, заключенного под эгидой тогдашнего председательства Франции в ЕС.

Болгария годами блокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, ссылаясь на спор относительно общего прошлого двух стран.

19 июля 2022 года Северная Македония открыла переговоры о вступлении с Европейским Союзом.