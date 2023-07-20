США наклали санкції на бізнесмена з Північної Македонії за корупцію

Сполучені Штати наклали санкції на бізнесмена з Північної Македонії Йордана Камчева, якого раніше згадували серед найбагатших людей країни, за співучасть у корупційних практиках.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США оголосило про накладання санкцій на Камчева за "співучасть, чи пряму або непряму причетність до корупції на Західних Балканах".

У відомстві зазначили, що Камчев зловживав своїм становищем і просував свої особисті інтереси, завдаючи цим шкоди демократичним інституціям та громадянам країни.

Камчев, співвласник приватної лікарні у Скоп’є та багатьох компаній, у 2022 році отримав обвинувальний вирок за участь у схемі відмивання грошей, пов’язаній з придбанням землі. В окремому процесі він визнав зловживання службовим становищем після звинувачень у шахрайстві, відмиванні коштів та інших злочинах, пов’язаних з веденням бізнесу.

Вважають, що Камчев скористався своїм статусом для впливу на рішення македонських судів. OFAC у цьому контексті пригадав звинувачення щодо прокурорки, яку звинуватили в отриманні хабаря від Камчева за більш сприятливе рішення.

Санкції передбачають замороження усіх активів і банківських рахунків у юрисдикції США та заборону співпраці з ним.