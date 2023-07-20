США наложили санкции на бизнесмена из Северной Македонии за коррупцию

Соединенные Штаты наложили санкции на бизнесмена из Северной Македонии Йордана Камчева, которого ранее упоминали среди самых богатых людей страны, за соучастие в коррупционных практиках.

Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Управление контроля за иностранными активами Минфина США объявило о наложении санкций на Камчева за "соучастие, прямую или косвенную причастность к коррупции на Западных Балканах".

В ведомстве отметили, что Камчев злоупотреблял своим положением и продвигал свои личные интересы, нанося этим ущерб демократическим институтам и гражданам страны.

Камчев, совладелец частной больницы в Скопье и многих компаний, в 2022 году получил обвинительный приговор за участие в схеме отмывания денег, связанной с приобретением земли. В отдельном процессе он признал злоупотребление служебным положением после обвинений в мошенничестве, отмывании средств и других преступлениях, связанных с ведением бизнеса.

Считается, что Камчев воспользовался своим статусом для влияния на решения македонских судов. OFAC в этом контексте вспомнил обвинения в отношении прокурора, которую обвинили в получении взятки от Камчева за более благоприятное решение.

Санкции предусматривают замораживание всех активов и банковских счетов в юрисдикции США и запрет сотрудничества с ним.

Напомним, в 2021 году США ввели санкции против трех болгар и 64 связанных с ними компаний из-за коррупции. В том числе санкции введены против олигарха, которого обвиняют в планах создать канал для влияния российских политических лидеров на болгарское правительство.