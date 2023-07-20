Міноборони Польщі відреагувало на навчання "вагнерівців" з армією Білорусі

У Міністерстві оборони Польщі після звісток про навчання "вагнерівців" та армії Білорусі на прикордонному полігоні зазначили, що стежать за ситуацією і кордони країни у безпеці.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Відомство у коментарі зазначило, що стежить за ситуацією.

"Кордони Польщі у безпеці. Ми моніторимо ситуацію на нашому східному кордоні постійно, і ми готові до різних сценаріїв", – зазначили у Міністерстві оборони Польщі.

Нагадаємо, 20 липня Міноборони Білорусі заявило про початок тижневих навчань білоруських спецпризначенців із членами ПВК "Вагнер" на полігоні "Брестський", що поруч з польським кордоном.

Минулого тижня у Лукашенка заявили, що "вагнерівці" вже у Білорусі і тренують їхні сили територіальної оборони.

Литовський президент раніше запевнив, що у Литви достатньо засобів для реагування на потенційні ворожі дії "вагнерівців" з території Білорусі.