Британия ввела санкции против ЧВК "Вагнер" за преступления в Африке

Великобритания ввела санкции против 13 человек и компаний, связанных с насильственными действиями российской ЧВК "Вагнер" в Мали, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Судане.

Об этом говорится в решении британского правительства, опубликованном 20 июля, пишет "Европейская правда".

Под санкции попали три человека из числа высокопоставленных чиновников группы наемников в Мали и ЦАР, включая "правую руку" Евгения Пригожина Константина Пикалова.

Еще пять юридических и физических лиц причастны к угрозе миру и стабильности в Судане.

ЧВК "Вагнер" уже несколько лет действует в Мали, ЦАР и Судане, агрессивно продвигая российские внешнеполитические интересы в регионе и оказывая военную поддержку антитеррористическим операциям, в результате которых погибли сотни мирных жителей, утверждает британское правительство.

Великобритания уже ввела санкции против группы Вагнера и ее лидера Евгения Пригожина и нескольких его ключевых командиров, которые участвовали в незаконном вторжении России в Украину.

Руководитель ЧВК "Вагнер" в Мали Иван Маслов является одним из тех, против кого введены санкции. Наемники ЧВК "Вагнер" вместе с малийскими силами в марте 2022 года убили по меньшей мере 500 человек в городе Мура, включая казни без суда и следствия, а также изнасилования и пытки, отметили в правительстве Британии.

Руководитель группы Вагнера в ЦАР Виталий Перфильев и руководитель операций "вагнеровцев" в стране Константин Пикалов находятся под санкциями за умышленные атаки против гражданских лиц.

Пикалов, известный как "правая рука", Пригожина, является оперативным руководителем группы Вагнера в ЦАР. Пикалов несет ответственность за пытки и целенаправленные убийства, которые осуществляет группа Вагнера в стране.

"Вагнеровцы" также поставляли оружие и военную технику в Судан. Три компании, которые действуют как прикрытие для ЧВК "Вагнер" и работают в этой стране, были включены в новые санкции. К ним относятся M-Invest и ее дочерняя компания Meroe Gold.

Объявленные санкции ограничат финансовую свободу подсанкционных лиц, запрещая гражданам, компаниям и банкам Великобритании иметь с ними дело, а также заморозят любые их активы в Великобритании, и запретят въезд в страну.

Напомним, 13 апреля ЕС добавил ЧВК "Вагнер" и российское информационное агентство "ФАН", связанные с Пригожиным, в санкционный список.

20 апреля к решению ЕС присоединилась Швейцария.