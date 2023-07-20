У Британії скоротять рівень фінансування короля через зростання заробітку монаршої компанії

Уряд Великої Британії більш ніж удвічі скоротить відсоток державного фінансування для короля Чарльза III через збільшення доходів монаршої компанії Crown Estate, яка отримує великі прибутки завдяки офшорним вітроенергетичним проєктам.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Головне джерело королівських доходів – це Суверенний грант, який є фіксованим відсотком прибутку віж компанії Crown Estate.

Crown Estate виникла 1760 року, коли король Георг III досяг угоди з урядом, за якою прибуток від королівської нерухомості став надходити в казну. Crown Estate сьогодні – незалежне підприємство з найбільшим у Британії портфелем нерухомості.

Тепер Суверенний грант буде зменшено до 12% від чистого прибутку Crown Estate у 2024-2025 роках, порівняно з 25%, які є зараз.

Фактична сума виплат для королівської родини залишиться незмінною – 86 мільйонів фунтів стерлінгів. Але ця зміна означає, що протягом наступних трьох років Чарльз III і його родина отримають майже на 300 мільйонів фунтів менше, ніж могли б отримати, якби ставка залишалася незмінною на рівні 25%.

Міністр фінансів Джеремі Гант заявив, що це скорочення відображає "несподіване значне збільшення чистого прибутку Crown Estate від розробки офшорних вітрових електростанцій".

"Протягом майже 300 років королі і королеви віддавали прибутки від Crown Estate британському народу, а натомість уряд надавав частину цих прибутків для належної підтримки короля у виконанні його офіційних обов'язків", – додав Гант.

Прибутки, отримані від електрогенерації, збільшилися минулого року, оскільки вартість електроенергії зросла на тлі підвищення цін на газ, спричиненого вторгненням Росії в Україну.

У січні Crown Estate оголосила про шість нових договорів оренди офшорних вітрових електростанцій, а Букінгемський палац заявив, що хоче, щоб прибутки від цих угод були спрямовані на "більш широке суспільне благо".

Рішення про зниження ставки Суверенного гранту було прийнято королівськими опікунами – Гантом, прем'єр-міністром Ріші Сунаком і Майклом Стівенсом, який відповідає за фінанси королівського дому.

Нагадаємо, британського монарха Чарльза ІІІ коронували у Вестмінстерському абатстві 6 травня під час першої за останні сімдесят років подібної церемонії.

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