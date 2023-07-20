В Британии сократят уровень финансирования короля из-за роста заработка монаршей компании

Правительство Великобритании более чем вдвое сократит процент государственного финансирования для короля Чарльза III из-за увеличения доходов монаршей компании Crown Estate, которая получает большие прибыли благодаря оффшорным ветроэнергетическим проектам.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Главный источник королевских доходов – это Суверенный грант, который является фиксированным процентом прибыли от компании Crown Estate.

Crown Estate возникла в 1760 году, когда король Георг III достиг соглашения с правительством, по которому прибыль от королевской недвижимости стала поступать в казну. Crown Estate сегодня – независимое предприятие с крупнейшим в Британии портфелем недвижимости.

Теперь Суверенный грант будет уменьшен до 12% от чистой прибыли Crown Estate в 2024-2025 годах, по сравнению с 25%, которые есть сейчас.

Фактическая сумма выплат для королевской семьи останется неизменной – 86 миллионов фунтов стерлингов. Но это изменение означает, что в течение следующих трех лет Чарльз III и его семья получат почти на 300 миллионов фунтов меньше, чем могли бы получить, если бы ставка оставалась неизменной на уровне 25%.

Фактическая сумма выплат для королевской семьи останется неизменной – 86 миллионов фунтов стерлингов. Но это изменение означает, что в течение следующих трех лет Чарльз III и его семья получат почти на 300 миллионов фунтов меньше, чем могли бы получить, если бы ставка оставалась неизменной на уровне 25%.

Министр финансов Джереми Хант заявил, что это сокращение отражает "неожиданное значительное увеличение чистой прибыли Crown Estate от разработки оффшорных ветровых электростанций".

"В течение почти 300 лет короли и королевы отдавали доходы от Crown Estate британскому народу, а взамен правительство предоставляло часть этих доходов для надлежащей поддержки короля в исполнении его официальных обязанностей", – добавил Хант.

Прибыли, полученные от электрогенераторов, увеличились в прошлом году, поскольку стоимость электроэнергии выросла на фоне повышения цен на газ, вызванного вторжением России в Украину.

В январе Crown Estate объявила о шести новых договорах аренды оффшорных ветровых электростанций, а Букингемский дворец заявил, что хочет, чтобы доходы от этих сделок были направлены на "более широкое общественное благо".

Решение о снижении ставки Суверенного гранта было принято королевскими опекунами – Гантом, премьер-министром Риши Сунаком и Майклом Стивенсом, который отвечает за финансы королевского дома.

Напомним, британского монарха Чарльза III короновали в Вестминстерском аббатстве 6 мая во время первой за последние семьдесят лет подобной церемонии.

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