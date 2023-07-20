Суд во Франции разрешил уклонистам и дезертирам из России претендовать на статус беженца

Национальный суд Франции по делам убежища (CNDA) постановил, что россияне, которые уклоняются от мобилизации для участия в войне в Украине, а также дезертировали, могут получить статус беженца в стране.

Соответствующее решение суд опубликовал в четверг, сообщает "Европейская правда".

CNDA сослался на директиву ЕС от 2011 года, согласно которой статус искателя убежища может получить лицо, "которому грозит преследование или наказание за отказ нести военную службу в случае конфликта, где могут быть совершены военные преступления".

А Суд ЕС постановил, что эта директива распространяется на ситуацию, в которой выполнение военной службы само по себе влечет за собой совершение военных преступлений, даже если соответствующее лицо принимало бы лишь опосредованное участие в этом.

"Отказ от прохождения военной службы должен быть единственным способом для заявителя на получение статуса беженца избежать участия в военных преступлениях, которые ему инкриминируют", – подчеркивается в сообщении CNDA.

Французский суд учел, что в Украине российские военные уже совершили военные преступления, а мобилизация в России "была особенно широкой".

"Гражданин России, призванный в рамках частичной мобилизации 21 сентября 2022 года или принудительного призыва, должен рассматриваться как такой, который был склонен к совершению, прямо или косвенно, военных преступлений, учитывая саму цель частичной мобилизации, невозможность отказаться от мобилизационного приказа и учитывая условия, в которых разворачивался вооруженный конфликт", – говорится в сообщении.

Ранее в этом месяце стало известно, что в 2022 году во Франции существенно возросло количество заявок от россиян, которые хотят получить убежище в стране.