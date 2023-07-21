Пентагон розкрив факти викрадення західної зброї в Україні, яку вдалося повернути

У Пентагоні заявили про випадки викрадення західної зброї в Україні минулого року, яку згодом вдалося повернути.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на звіт генерального інспектора Міністерства оборони США, пише "Європейська правда".

Звіт під назвою "Відповідальність Міністерства оборони за обладнання, надане Україні" від 6 жовтня 2022 року розповідає про розкриття українськими спецслужбами випадків викрадення зброї та обладнання. Документ стосується періоду лютого-вересня 2022 року.

У звіті зазначено, що після вторгнення Росії в Україну минулого року здатність Пентагону відстежувати та контролювати все американське обладнання, яке надходило в Україну, була проблематичнию через обмежену присутність США в країні.

Наприкінці жовтня США почали здійснювати виїзні інспекції українських складів зброї, щоб краще відстежувати, куди йде військова допомога.

Міноборони США також надало українцям системи відстеження, включаючи сканери та програмне забезпечення. Але в доповіді підкресено, наскільки важко було США в перші дні війни відстежити зброю та обладнання на мільярди доларів.

Згідно зі звітом, злочинним організаціям вдалося викрасти частину зброї та обладнання, наданих США та їх союзниками.

Наприкінці червня 2022 року організоване злочинне угруповання під керівництвом неназваного російського посадовця приєдналося до добровольчого батальйону за підробленими документами та викрало зброю, зокрема гранатомет і кулемет, а також понад 1000 набоїв, йдеться у звіті. Згідно з повідомленням, розвідка України викрила цей випадок.

Того ж місяця українські спецслужби також розкрили змову торговців зброєю, які працювали над продажем зброї та боєприпасів, які вони викрали на передовій на півдні України, а також окрему змову українських злочинців, які видавали себе за працівників гуманітарних організацій та викрали бронежилети на 17 тисяч доларів США, йдеться у звіті.

А в серпні 2022 року українські спецслужби викрили групу бійців добровольчого батальйону, які викрали 60 гвинтівок і майже 1000 набоїв та зберігали їх на складі, "імовірно, для продажу на чорному ринку".

У звіті не уточнено, чи були зброя та обладнання американськими, але випадки викладені в сильно відредагованому розділі, який стосується відстеження Україною зброї, наданої США.

Генеральний інспектор Пентагону зазначив, що більшу техніку, таку як ракети та гелікоптери, легше відстежувати за допомогою розвідувальних механізмів. Однак менші предмети, такі як прилади нічного бачення, було важче контролювати.

Цього року США заявили, що не виявили жодних доказів того, щоб зброя, яку вони надали Києву, потрапила за межі України.

Для контролю за озброєнням, яке Захід постачає Україні, існує логістичне програмне забезпечення, яке використовують також Сполучені Штати й Велика Британія, розповідав раніше радник секретаря РНБО Сергій Омельченко.