У Польщі розслідують аферу на 39 мільйонів злотих, призначених для українських біженців

У Польщі прокуратура веде розслідування діяльності організованої злочинної групи, яка, за версією слідства, виманила 39 мільйонів злотих (майже 9 млн євро) із коштів, призначених для допомоги біженцям з України.

Про це повідомило видання Wprost, пише "Європейська правда".

Серед фігурантів справи – засновниця популярного варшавського кафе Kulturalna Агнешка Л., її за рішенням суду заарештовано.

Жінці та ще чотирьом особам Щецинська прокуратура висунула звинувачення у діяльності організованого злочинного угруповання. Стверджують, що підозрювані виманили з державної скарбниці 39 мільйонів злотих на допомогу біженцям з України.

"Розслідування стосується шахрайства, використання недостовірної документації та відмивання грошей", – сказала Анна Гавловська-Ринкевич з обласної прокуратури в Щецині, яку цитує Gazeta Wyborcza.

Троє з п'яти підозрюваних перебувають під вартою з травня цього року. Звинувачення, висунуті прокуратурою, стосуються функціонування фонду, главою якого була Агнешка Л.

"Гранти стосувалися, наприклад, харчування біженців з України. Вони не зовсім були призначені для того, для чого мали використовуватися, тобто для харчування біженців", – зазначив речник прокуратури зі Щецина.

З самого початку війни в Україні кав’ярня Агнешки Л. організовувала акції допомоги біженцям, які тікали від російської агресії. А до цього також неодноразово допомагала біженцям з інших країн.

Артур Щенсний, який займається піаром кафе Kulturalna, наголосив, що попри арешт засновниці кафе працює без змін.

"Підприємство, як і раніше, провадить громадське харчування та культурну діяльність, дбаючи про задоволення клієнтів. У компанії працює понад 40 співробітників, в тому числі біженці", – сказав він.

Як повідомлялося, уряди європейських країн виділили вже понад 43 мільярди євро на прихисток для українців, які стали біженцями через розв'язану Росією війну.

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