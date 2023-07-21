В Польше расследуют аферу на 39 млн злотых, предназначенных для украинских беженцев

В Польше прокуратура ведет расследование деятельности организованной преступной группы, которая, по версии следствия, выманила 39 миллионов злотых (почти 9 млн евро) из средств, предназначенных для помощи беженцам из Украины.

Об этом сообщило издание Wprost, пишет "Европейская правда".

Среди фигурантов дела – основательница популярного варшавского кафе Kulturalna Агнешка Л., она по решению суда арестована.

Женщине и еще четырем лицам Щецинская прокуратура предъявила обвинение в деятельности организованной преступной группировки. Утверждают, что подозреваемые выманили из государственной казны 39 миллионов злотых на помощь беженцам из Украины.

"Расследование касается мошенничества, использования недостоверной документации и отмывания денег", – сказала Анна Гавловская-Ринкевич из областной прокуратуры в Щецине, которую цитирует Gazeta Wyborcza.

Трое из пяти подозреваемых находятся под стражей с мая этого года. Обвинения, выдвинутые прокуратурой, касаются функционирования фонда, главой которого была Агнешка Л.

"Гранты касались, например, питания беженцев из Украины. Они не совсем были предназначены для того, для чего должны были использоваться, то есть для питания беженцев", – отметил представитель прокуратуры из Щецина.

С самого начала войны в Украине кофейня Агнешки Л. организовывала акции помощи беженцам, которые бежали от российской агрессии. А до этого также неоднократно помогала беженцам из других стран.

Артур Щенсный, который занимается пиаром кафе Kulturalna, отметил, что несмотря на арест основательницы кафе работает без изменений.

"Предприятие по-прежнему осуществляет общественное питание и культурную деятельность, заботясь об удовлетворении клиентов. В компании работает более 40 сотрудников, в том числе беженцы", – сказал он.

Как сообщалось, правительства европейских стран выделили уже более 43 миллиардов евро на приют для украинцев, которые стали беженцами из-за развязанной Россией войны.

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