В Британии консерваторы потерпели поражение на дополнительных выборах в парламент

Дополнительные выборы на заполнение нескольких мандатов в парламенте Великобритании оказались провальными для Консервативной партии.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Консерваторы понесли рекордные потери после того, как в округе Селби и Эйнсти их кандидата победил 25-летний соперник от лейбористов.

Повод для дополнительных выборов появился в прошлом месяце, когда из Палаты представителей ушли соратник Бориса Джонсона Найджел Адамс, сам Джонсон и Дэвид Уорбертон.

Консерваторы надеялись удержать этот округ, который представляли постоянно со времени его создания в 2010 году, но их кандидат Клэр Холмс проиграла 25-летнему Кейру Мазеру от лейбористов – он получил почти 16,5 тысяч голосов с отрывом в более чем четыре тысячи.

Мазер теперь станет самым молодым депутатом Палаты представителей.

В округе Сомерстон и Фром победу одержала кандидат либеральных демократов Сара Дайк.

Впрочем, округ Аксбридж и Южный Руйзлип в западной части агломерации Лондона консерваторы сохранили за собой. Джонсона заменит Стив Таквелл.

Напомним, 9 июня Борис Джонсон объявил об отставке с должности депутата Палаты общин на фоне скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений.

Как сообщалось, рейтинг поддержки действующего премьера Риши Сунака упал до самого низкого уровня с момента его назначения на должность премьер-министра Великобритании.