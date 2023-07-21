Біля Сицилії вилучили рекордні 5 тонн кокаїну на 850 млн євро

Італійська влада вилучила рекордну партію кокаїну вагою 5,3 тонни, яку перевозили кораблями біля південного узбережжя Сицилії.

Про це італійські правоохоронці повідомили в п'ятницю, пише "Європейська правда".

Орієнтовна вартість вилученої партії становить 850 мільйонів євро, п’ятьох людей затримали, йдеться в заяві.

"Це найважливіше вилучення кокаїну, яке коли-небудь здійснювалося на території всієї країни, і одне з найважливіших у світі", – сказано у повідомленні.

Поліція стежила за торговим судном, яке випливло з Південної Америки та потрапило у фокус уваги вранці в середу. Літак спостереження помітив пакунки, які викидали з палуби у води Сицилійської протоки, щоб їх забрав рибальський траулер.

Правоохоронці зупинили траулер, який відключив систему локалізації AIS, і знайшли велику кількість наркотиків у прихованому відсіку за панелями на судні. Були затримані двоє громадян Тунісу, італієць, албанець і француз.

#GDF e #DDA #Palermo sequestrate oltre 5,3 tonnellate di cocaina, per un valore di oltre 850 milioni di euro, e un’imbarcazione. Arrestate 5 persone.#NoiconVoi pic.twitter.com/c5PdVHPBPp — Guardia di Finanza (@GDF) July 21, 2023

Відомо, що на борту торгового судна перебували 15 членів екіпажу – громадяни України, Туреччини і Азербайджану.

Глава Сицилії Ренато Шифані оцінив операцію як удар по контрабанді наркотиків.

"Наркотики — це лихо нашого суспільства, яке підживлюється безпринципними людьми, які сіють смерть, розбиваючи надії та руйнуючи багато сімей", – сказав він у заяві.

У квітні італійська поліція виявила майже 2 тонни кокаїну, що плавав у морі біля східної Сицилії, який, на її думку, був залишений вантажним судном для збору.

Між тим у квітні в Іспанії викрили найбільшу в Європі лабораторію з виробництва кокаїну.