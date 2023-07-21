У Сицилии изъяли рекордные 5 тонн кокаина на 850 млн евро

Итальянские власти изъяли рекордную партию кокаина весом 5,3 тонны, которую перевозили кораблями у южного побережья Сицилии.

Об этом итальянские правоохранители сообщили в пятницу, пишет "Европейская правда".

Ориентировочная стоимость изъятой партии составляет 850 миллионов евро, пять человек задержали говорится в заявлении.

"Это важнейшее изъятие кокаина, которое когда-либо осуществлялось на территории всей страны, и одно из важнейших в мире", – говорится в сообщении.

Полиция следила за торговым судном, выплывшим из Южной Америки и попавшим в фокус внимания утром в среду. Самолет наблюдения заметил свертки, которые выбрасывали из палубы в воды Сицилийского пролива, чтобы их забрал рыболовный траулер.

Правоохранители остановили траулер, отключивший систему локализации AIS, и обнаружили большое количество наркотиков в скрытом отсеке за панелями на судне. Были задержаны два гражданина Туниса, итальянец, албанец и француз.

#GDF e #DDA #Palermo sequestrate oltre 5,3 tonnellate di cocaina, per un valore di oltre 850 milioni di euro, e un’imbarcazione. Arrestate 5 persone.#NoiconVoi pic.twitter.com/c5PdVHPBPp — Guardia di Finanza (@GDF) July 21, 2023

Известно, что на борту торгового судна находились 15 членов экипажа – граждане Украины, Турции и Азербайджана.

Глава Сицилии Ренато Шифани оценил операцию как удар по контрабанде наркотиков.

"Наркотики — это беда нашего общества, которое подпитывается беспринципными людьми, которые сеют смерть, разбивая надежды и разрушая многие семьи", – сказал он в заявлении.

В апреле итальянская полиция обнаружила около 2 тонн кокаина, плававшего в море у восточной Сицилии, который, по ее мнению, был оставлен грузовым судном для сбора.

Между тем в апреле в Испании разоблачили крупнейшую в Европе лабораторию по производству кокаина.