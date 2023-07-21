У Фінляндії повернулись до планів запровадити іспит на громадянство

До кінця 2023 року в парламенті Фінляндії представлять законопроєкт про те, що зробити умови отримання громадянства більш жорсткими.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Згідно з відповідним законопроєктом, для отримання фінського громадянства здобувачеві потрібно буде скласти тест з фінської мови, а також іспит на знання фінських реалій.

Зазначається, що під час розроблення іспиту для отримання громадянства в Гельсінкі хочуть орієнтуватися на приклад інших країн Європи, де є подібна практика.

За словами міністра внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанена, у МВС країни вже почали розробляти іспит, але попереду у чиновників ще багато роботи.

"Ми хочемо, щоб люди інтегрувалися, вчили мову і правила, за якими функціонує наше суспільство. Мовний тест та іспит на громадянство навряд чи стануть нездоланною перешкодою, якщо людина дійсно інтегрована", – зазначив він.

У Фінляндії вже планували запровадити іспит на отримання громадянства 2019 року для запобігання сексуальній злочинності та злочинам з боку мігрантів, але розпад тодішнього уряду завадив реалізації проєкту.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія готується ще більше посилити обмеження на в’їзд для громадян Росії, аби уникнути випадків зловживання – зміни торкнуться кількох категорій подорожувальників.

Нагадаємо, що ще до призначення нового уряду Фінляндії його нинішній очільник Петтері Орпо назвав "само собою зрозумілим", що обмеження на в'їзд для російських туристів буде продовжене.