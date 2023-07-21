Укр Рус Eng

В Финляндии вернулись к планам ввести экзамен на гражданство

Пятница, 21 июля 2023, 16:05

До конца 2023 года в парламенте Финляндии представят законопроект о том, что сделать условия получения гражданства более жесткими.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Согласно соответствующему законопроекту, для получения финского гражданства соискателю нужно будет сдать тест по финскому языку, а также экзамен на знание финских реалий.

Отмечается, что при разработке экзамена для получения гражданства в Хельсинки хотят ориентироваться на пример других стран Европы, где есть подобная практика.

По словам министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанена, в МВД страны уже начали разрабатывать экзамен, но впереди у чиновников еще много работы.

"Мы хотим, чтобы люди интегрировались, учили язык и правила, по которым функционирует наше общество. Языковой тест и экзамен на гражданство вряд ли станут непреодолимым препятствием, если человек действительно интегрирован", – отметил он.

В Финляндии уже планировали ввести экзамен на получение гражданства в 2019 году для предотвращения сексуальной преступности и преступлений со стороны мигрантов, но распад тогдашнего правительства помешал реализации проекта.

Ранее сообщалось, что Финляндия расширила ограничения на въезд и транзит граждан Российской Федерации.

Напомним, что еще до назначения нового правительства Финляндии его нынешний глава Петтери Орпо назвал "само собой разумеющимся", что ограничение на въезд для российских туристов будет продолжено.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия