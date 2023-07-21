В Финляндии вернулись к планам ввести экзамен на гражданство

До конца 2023 года в парламенте Финляндии представят законопроект о том, что сделать условия получения гражданства более жесткими.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Согласно соответствующему законопроекту, для получения финского гражданства соискателю нужно будет сдать тест по финскому языку, а также экзамен на знание финских реалий.

Отмечается, что при разработке экзамена для получения гражданства в Хельсинки хотят ориентироваться на пример других стран Европы, где есть подобная практика.

По словам министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанена, в МВД страны уже начали разрабатывать экзамен, но впереди у чиновников еще много работы.

"Мы хотим, чтобы люди интегрировались, учили язык и правила, по которым функционирует наше общество. Языковой тест и экзамен на гражданство вряд ли станут непреодолимым препятствием, если человек действительно интегрирован", – отметил он.

В Финляндии уже планировали ввести экзамен на получение гражданства в 2019 году для предотвращения сексуальной преступности и преступлений со стороны мигрантов, но распад тогдашнего правительства помешал реализации проекта.

Ранее сообщалось, что Финляндия расширила ограничения на въезд и транзит граждан Российской Федерации.

Напомним, что еще до назначения нового правительства Финляндии его нынешний глава Петтери Орпо назвал "само собой разумеющимся", что ограничение на въезд для российских туристов будет продолжено.