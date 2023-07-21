У Литві обстріляли повітряну кулю з 14 пасажирами на борту

У Тракайському районі Литви чоловік обстріляв у повітряну кулю, в якій перебувало 14 осіб.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомили в Департаменті поліції.

За даними правоохоронців, інцидент трапився 19 липня близько 21:15, коли чоловік кілька разів вистрілив із невстановленої зброї.

Зазначається, що під час обстрілу ніхто не постраждав, тоді як і повітряна куля, і кошик зазнали пошкоджень.

Згодом поліція обшукала будинок у селі Буклес Тракайського району, де в чоловіка 1982 року народження виявила та вилучила дві, ймовірно, пневматичні рушниці.

Відповідно до статті про знищення або пошкодження майна Кримінального кодексу Литви правоохоронні органи розпочали досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що співробітники польської поліції затримали в Гданській затоці в середу ввечері 72-річного чоловіка в стані алкогольного сп'яніння, який хотів відплисти до Данії на вітрильній яхті, але ледь не потрапив до Росії.

У травні польські прикордонники затримали й оштрафували 36-річного громадянина Франції, який протаранив шлагбаум на кордоні Польщі та Росії, бо, за його словами, прагнув потрапити до РФ для нового життя.